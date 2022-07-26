«Спартак» об Индрашисе: «Спросили у Микса, когда его объявлять, он ответил, что в конце июня. Могли это сделать еще в мае, но пошли навстречу игроку»

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«Спартак» прокомментировал ситуацию с Миксом Индрашисом

«Он подписал договор со «Спартаком» в начале мая. Мы спросили у Микса: «Когда тебя объявить?» Он ответил: «Я приеду в Россию в конце июня. Пересеку границу, и тогда объявляйте».

27 июня был срок его приезда. Там немного затянулся вопрос с его визой. Мы сделали все документы, приглашение, все ему отправили. Ждали до начала июля.

Потом латышский специалист Леонид Тамбиев был объявлен как главный тренер «Адмирала». И тут Индрашис занервничал: «А что про меня скажут? У меня могут быть санкции в Латвии. Наверное, я не поеду…»

Парень, у тебя действующий контракт! Мы поговорили с офисом КХЛ, и там сказали: «Ну что ж, объявляйте его». Мы и выставили договор Индрашиса в лигу. Могли это сделать еще в мае, между прочим. Просто мы шли навстречу игроку и делали, как ему удобно», – сообщили в «Спартаке». 

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».

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