«ФХР управляют одни люди, а сборной – другие. Ситуация нездоровая». Плющев о продлении Жамнова

высказался о продлении контракта с тренером сборной России Алексеем Жамновым.

«Сама ситуация, при которой управляют одни люди, а национальной сборной другие — нездоровая. Жамнов со своим штабом не выполнил главной задачи на ОИ-2022, а игра команды оставляла желать лучшего. Но, видимо, поскольку России не удалось выступить на ЧМ, было решено дать Жамнову еще один шанс.

При этом хочется верить, что все, кто отвечает за наш хоккей, объединят усилия, а не будут делить власть. Когда мы вернемся на международную арену, нам нужно будет с ходу показать результат, а врозь мы ни к чему не придем», – сказал заслуженный тренер России.