Плющев о том, что Жамнову был неинтересен ЧМ по хоккею: «Ты же тренер сборной, там выступают соперники, против которых когда-нибудь придется играть»

Владимир Плющев поделился мнением о ситуации в российском хоккее.

– На что, кроме судейства и отсутствия большого зрительского интереса, обратили внимание на завершившемся чемпионате мира?

– Уровнем хоккея турнир не особенно восхитил, но у наших конкурентов есть 18-летние мальчишки в составе, причем очень приличные: и у словаков, и у канадцев, и у американцев, и у финнов. А мы все – Мичков, Мичков! Хотя ему только предстоит доказывать свою значимость.

У них система работает, а мы это не можем понять. Проблемы есть, но почему они не решаются? Может, те, кто должен этим заниматься, ничего не могут сформировать?

– Не исключено.

– А это действительно должна быть объемная программа, связанная не только с тренировочным процессом, но и со многими другими околохоккейными вещами. И просто так тренеров сборной где-то в бане не назначали.

– Как сейчас.

– Ведь до сих пор никто не может понять, кто выбрал Жамнова, как это произошло? Федерация не комментировала, Спорткомитет – тоже… Потом появился квартет: Буре, Третьяк, Каменский и Михайлов. А кто их уполномочивал? Может, есть решение исполкома или федерации? Пришли, посидели, назначили. И вошли в олимпийский штаб все кто мог. А потом чего-то ждем.

Вот Жамнов сказал сейчас, что вообще чемпионат мира в Финляндии не смотрел. Но ты же тренер сборной, там выступают соперники, против которых все равно когда-нибудь придется играть.

– Да, как-то нелепо звучит.

– А Жамнов этим даже кичится: мол, я не смотрю, мне это неинтересно. Но разве на Олимпийских играх сборная под его руководством выдающуюся игру показала? 1:0 – с одними, 1:0 – с другими! Со шведами на тоненького проскочили!

Чем гордимся, ребята? Один реально сильный игрок у нас в НХЛ остался – Капризов. Один на всю страну! Так не бывает, чтобы в хоккейной державе за десять лет мы вырастили одного человека, который может удивлять и восхищать болельщиков во всем мире, – сказал заслуженный тренер России.

Жамнов про ЧМ по хоккею 2022: «Не слежу практически, интереса не вызывает. У всей страны так, думаю»