Жамнов о переизбрании Третьяка: «Получается, что альтернатив нет сейчас. Может, просто никто не выдвигал кандидатуру»

высказался о переизбрании на пост главы .

– С 2006 года Владислав Александрович во главе Федерации хоккея и получается, у нас нет альтернатив?

– Я ж не имею права, я же не голосовал ни разу, я как бы шел по другой линии, но получается, что нет на данный момент.

– А кто выбирал? Кто участвовал в голосовании?

– Федерация и регионы.

– А, и регионы. Региональные федерации хоккея, соответственно.

– И они голосовали, но там же еще поменялся устав, я так понимаю. Человек должен находиться 10 лет на работе в структуре, связанной с хоккеем.

– У нас таких, мне кажется, достаточно людей. Просто интересно, почему все время Третьяк.

– Может быть, просто никто не выдвигал кандидатуру. На самом деле для того, чтобы была альтернатива, кандидатура должна выдвигаться, согласись? А кандидатуры не было.

– Были разговоры про Павла Буре.

– Ну вот я знаю, что Павел шел как альтернатива Третьяку, но в конечном итоге…

– У него нет 10-летнего стажа, наверное.

– Может быть. Может быть, он сложил полномочия из-за этого. Плюс у Паши есть свой фронт работы – это ИИХФ, но сейчас он тоже…его так чуть отодвинули, – сказал главный тренер сборной России.