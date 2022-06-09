Жамнов о переизбрании Третьяка: «Получается, что альтернатив нет сейчас. Может, просто никто не выдвигал кандидатуру»

Алексей Жамнов высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост главы ФХР.
– С 2006 года Владислав Александрович во главе Федерации хоккея и получается, у нас нет альтернатив?
– Я ж не имею права, я же не голосовал ни разу, я как бы шел по другой линии, но получается, что нет на данный момент.
– А кто выбирал? Кто участвовал в голосовании?
– Федерация и регионы.
– А, и регионы. Региональные федерации хоккея, соответственно.
– И они голосовали, но там же еще поменялся устав, я так понимаю. Человек должен находиться 10 лет на работе в структуре, связанной с хоккеем.
– У нас таких, мне кажется, достаточно людей. Просто интересно, почему все время Третьяк.
– Может быть, просто никто не выдвигал кандидатуру. На самом деле для того, чтобы была альтернатива, кандидатура должна выдвигаться, согласись? А кандидатуры не было.
– Были разговоры про Павла Буре.
– Ну вот я знаю, что Павел шел как альтернатива Третьяку, но в конечном итоге…
– У него нет 10-летнего стажа, наверное.
– Может быть. Может быть, он сложил полномочия из-за этого. Плюс у Паши есть свой фронт работы – это ИИХФ, но сейчас он тоже…его так чуть отодвинули, – сказал главный тренер сборной России.