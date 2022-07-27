Генменеджер «Динамо»: «Малышев – жесткий и по-спортивному злой хоккеист. Видим потенциал в его развитии»

сообщил, что «Динамо» видит потенциал в развитии Антона Малышева.

Ранее клуб выменял защитника у «Локомотива» и подписал его на 2 года.

«Приветствуем Антона Малышева в московском «Динамо». Это жесткий и по-спортивному злой хоккеист. Серебряный призер молодежного чемпионата мира, а также капитан юниорской сборной. Мы видим потенциал в развитии этого игрока.

Антон – праворукий защитник, который добавит вариативности в действиях, как в атаке, так и в обороне. Важно и само желание игрока, который пошел на определенные уступки, чтобы в итоге получить шанс в нашем клубе», – сказал генеральный менеджер «Динамо».

«Динамо» купило защитника «Локомотива» Малышева за 3 млн рублей