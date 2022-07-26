Тренер «Динамо» Савченков о легионерах: «Ждем Уила и О’Делла к концу этого месяца»

Александр Савченков рассказал, когда легионеры присоединятся к предсезонке «Динамо».

— Легионеры еще не присоединились к команде. Как поддерживаете связь с ними по подготовке?

— Каждому было выслано задание на лето, все то же, что и мы здесь проходим. Выполняют или не выполняют — проконтролировать не можем, но уверен, что Джордан [Уил] и Эрик [О’Делл] профессионалы и понимают важность предсезонной подготовки. Главный тренер поддерживает и телефонную связь, и по видеосвязи общается с ребятами. Все на контроле.

— Когда ждать их в команде?

— Ждем к концу этого месяца. Может, не всех сразу, но ожидаем, что через несколько дней они будут в расположении, – сказал тренер московского .