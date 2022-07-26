Тренер «Динамо» Савченков о молодежи из петербургского «Динамо»: «Будут так же продолжать, из них точно получатся хорошие хоккеисты»

Тренер московского «Динамо» высказался о молодых игроках из петербургского «Динамо».

— Очень много молодых ребят из петербургского «Динамо». Как оцените их работу [на сборах]?

— Они молодцы. Все схватывают и впитывают как губка. После двух-трех видеособраний уже виден результат.

Они очень хотят доказать, они заинтересованы, они голодные, они мечтают оказаться в первой команде. Парни работают, себя не жалеют и ничего не боятся.

Если они будут так же продолжать, из них точно получатся хорошие хоккеисты. Они молодцы, я восхищен, – сказал Александр Савченков.