Суд зарегистрировал иск Федотова к призывной комиссии

Всеволожский суд Ленобласти зарегистрировал иск к призывной комиссии.

В электронной картотеке суда появилась информация о регистрации жалобы хоккеиста на решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о его привлечении к прохождению срочной службы в армии.

«Административный ответчик – призывная комиссия города Санкт-Петербурга. Административный истец – Федотов Иван Дмитриевич. Регистрация административного искового заявления – 18 июля 2022 года, 09:30. Категория дела – об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», – указано в карточке дела.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.