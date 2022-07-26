Порядин о призыве Федотова: «Неприятно, что так резко все вылилось на Ивана. Надеюсь, он выдержит все»

высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

– Пока у вас был отпуск, шел плей-офф . Смотрели?

– Обзоры, не более. Отрывки каких-то матчей смотрел. Это для каждого мечта, поэтому наблюдать интересно – в каждом сезоне новые лидеры, новые тактические моменты.

– Кого сможете выделить?

– Защитника «Колорадо» Макара – как он подключается, как катается. Слышал про него, посмотрел пристально – не зря ему дали приз самого ценного игрока.

– Что удивило в его игре?

– Уверенность, катание. Против него выходят «два в один», он ложится под шайбу, а в контратаке уже чуть ли не первый бежит.

– Сильно удивились, когда забрали в армию?

– Да. Я с Ваней знаком. У меня тоже в свое время был риск, что меня заберут в армию. Но решил вопрос с учебой. Конечно, неприятно, что так резко все вылилось на Ивана. Надеюсь, что он выдержит все, – сказал нападающий .