Порядин о призыве Федотова: «Неприятно, что так резко все вылилось на Ивана. Надеюсь, он выдержит все»

Павел Порядин высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
– Пока у вас был отпуск, шел плей-офф НХЛ. Смотрели?
– Обзоры, не более. Отрывки каких-то матчей смотрел. Это для каждого мечта, поэтому наблюдать интересно – в каждом сезоне новые лидеры, новые тактические моменты.
– Кого сможете выделить?
– Защитника «Колорадо» Макара – как он подключается, как катается. Слышал про него, посмотрел пристально – не зря ему дали приз самого ценного игрока.
– Что удивило в его игре?
– Уверенность, катание. Против него выходят «два в один», он ложится под шайбу, а в контратаке уже чуть ли не первый бежит.
– Сильно удивились, когда Ивана Федотова забрали в армию?
– Да. Я с Ваней знаком. У меня тоже в свое время был риск, что меня заберут в армию. Но решил вопрос с учебой. Конечно, неприятно, что так резко все вылилось на Ивана. Надеюсь, что он выдержит все, – сказал нападающий «Нефтехимика».