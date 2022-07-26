Александр Судницин: «Не считаю правильным, когда привозят легионеров примерно такого же уровня, как наши. К иностранцу уровня Юханссона, Метсолы вопросов нет»

поделился мнением об иностранных вратарях в .

– Кого бы выделили из молодых вратарей в КХЛ?

– Ярославских ребят. Антон Красоткин добавил в «Сибири», здорово выглядит. Надеюсь, что сделает шаг вперед, будет развиваться в «Динамо». Сейчас вообще много хороших молодых вратарей. Это связано с тем, что в России стали работать с вратарями, много хороших специалистов.

– Количество иностранных вратарей в новом сезоне снизится. Это плюс для россиян или лучше, когда есть конкуренция со стороны легионеров?

– Если приезжает иностранец, то он должен быть на голову выше наших ребят. Но я не считаю правильным, когда привозят легионеров примерно такого же уровня, как наши. Когда иностранец уровня Юханссона, Метсолы, Коваржа, то вопросов нет. На них смотрят и учатся.

– Сильно удивились, когда узнали, что вратаря забрали в армию?

– Ване могу выразить только слова поддержки, надеюсь, что у него будет все нормально, – сказал вратарь .