Терещенко о словах Гашека: «Пускай его посадят – он же работал в России. Если он идиот, то что можно сказать? Они там все идиоты»

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Алексей Терещенко прокомментировал высказывание Доминика Гашека. 

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход Дмитрия Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Пускай его посадят – он же работал в России в свое время. Нормально работал. Если он идиот, то что можно сказать? Они там все идиоты. Какое-то бессилие, безумие, просто слабоумие. Натуральный идиот.

Пускай приедет в Россию – посмотрим. Все это популизм. В России безопаснее, чем во всем мире, и жизнь совсем другая, чем во всем мире», – сказал трехкратный чемпион мира.

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