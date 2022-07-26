Терещенко о словах Гашека: «Пускай его посадят – он же работал в России. Если он идиот, то что можно сказать? Они там все идиоты»

Алексей Терещенко прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Пускай его посадят – он же работал в России в свое время. Нормально работал. Если он идиот, то что можно сказать? Они там все идиоты. Какое-то бессилие, безумие, просто слабоумие. Натуральный идиот.

Пускай приедет в Россию – посмотрим. Все это популизм. В России безопаснее, чем во всем мире, и жизнь совсем другая, чем во всем мире», – сказал трехкратный чемпион мира.