«Гашек сказал, и что дальше? Развернет батальоны у границ Чехии?» Губерниев о словах Доминика про Яшкина

прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Гашек сказал, и что дальше? Он развернет батальоны у границ Чехии? Это недопустимо с его точки зрения, а с точки зрения другого хоккеиста это допустимо. Каждый сам принимает решение.

Это похоже на историю с норвежцами. Недопустимо, чтобы выступали наши лыжники, а когда Вяхиреву – лучшую гандболистку мира – берут в норвежскую команду, то: «Вы не понимаете! Это другое!» Тут уже норвежские интересы, и никто не думает о русофобии. Все они сотрясают воздух.

Если говорить о Гашеке, то в свое время он в России поиграл и деньги заработал. И если он такой принципиальный, то как же он мог забыть события 1968 года и поехать играть в Россию? Ведь тогда советские танки вошли в Прагу. Получается, что-то не так у . Предал идеалы Чехословакии. Поэтому пусть болтают, что хотят, а решения будут принимать другие люди», – сказал комментатор «Матч ТВ».