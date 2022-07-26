«Может, Гашек в политику метит – в Чехии были руководители из актеров, теперь будет вратарь с отбитой головой». Плющев о словах Доминика про Яшкина

прокомментировал слова о переходе Дмитрия Яшкина в СКА.

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Гашек уже давно изрыгает всякие нечистоты в наш адрес. Хотя сам кормился тут прилично и радовался всему, что ему давали. Всегда были те, кто наживается на дешевом авторитете.

Может, Гашек в политику метит, в Чехии уже были руководители из актеров, теперь будет еще и вратарь с отбитой головой.

Скажется ли это давление на Яшкине? Все люди живые, любое психологическое давление оказывает влияние. Зависит от того, насколько Яшкин к такому адаптирован и готов. Корни-то у него русские. Раз он принял предложение СКА, значит, понимал, на что идет.

Думаю, петербургский клуб совершил хороший трансфер, таких нападающих в не так много», – сказал бывший главный тренер сборной России.