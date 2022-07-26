Депутат Свищев: «Странно слышать такие высказывания от Гашека. В России его давно знают, любят, уважают как спортсмена и человека»

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Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание Доминика Гашека о переходе Дмитрия Яшкина в СКА.

«Мне странно слышать такие высказывания от него. Потому что в России его с давних времен знают, любят, уважают как спортсмена и человека. Но, к сожалению, сейчас он странно себя проявляет.

Считаю, что спортсмен не может высказываться таким образом. Пусть он подумает о других спортсменах, которые занимаются спортом и смотрят на таких великих спортсменов, как тот же Гашек и хотят быть похожими на них», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

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