Депутат Свищев: «Странно слышать такие высказывания от Гашека. В России его давно знают, любят, уважают как спортсмена и человека»

прокомментировал высказывание о переходе в .

«Мне странно слышать такие высказывания от него. Потому что в России его с давних времен знают, любят, уважают как спортсмена и человека. Но, к сожалению, сейчас он странно себя проявляет.

Считаю, что спортсмен не может высказываться таким образом. Пусть он подумает о других спортсменах, которые занимаются спортом и смотрят на таких великих спортсменов, как тот же Гашек и хотят быть похожими на них», – сказал председатель комитета думы по физической культуре и спорту.