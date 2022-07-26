«Просто маленький фашистик, больной человек. Раньше искал встречи с русскими, а сейчас переметнулся». Кожевников о словах Гашека про Яшкина

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Александр Кожевников назвал Доминика Гашека «маленьким фашистиком».

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход Дмитрия Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Что тут и говорить, если Гашек просто бредит. Переболел чем-то. Может быть, повлиял COVID-19.

Как-то резко Гашек меняет свои жизненные позиции. Раньше искал встречи с русскими, играл тут и все было хорошо. Сейчас Доминик вот так переметнулся. Просто маленький фашистик, больной человек», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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