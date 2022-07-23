Несколько команд НХЛ уже интересовались, рассматривает ли «Калгари» обмен Юбердо

Клубы НХЛ интересуется нападающим .

Ранее 29-летнего канадского форварда обменяли в из «Флориды».

Сообщается, что несколько команд лиги уже интересовались позицией «Флэймс» относительно своего нового хоккеиста и возможностью его дальнейшего обмена.

У Юбердо остался один год по действующему контракту с кэпхитом 5,9 миллиона долларов.

Он набрал 115 (30+85) очков в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата, разделив 2-е место в гонке бомбардиров и установив рекорд НХЛ по передачам за сезон среди левых крайних.

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели