Тренер «Динамо» Савченков о предсезонке: «Провели хороший цикл, но разочаровало большое количество микротравм»

Тренер московского подвел итоги второго микроцикла на сборах в Нижегородской области.

— Мы провели хороший цикл. Первый и второй похожи между собой, оба тяжелые. Ребята отработали на совесть, единственное, что четвертый день был не самым приятным. Некоторые игроки были вынуждены не бежать кросс. Понятно, что тяжело и погода жаркая, но если есть возможность, нужно терпеть. Поэтому, если говорить о том, что разочаровало, то это большое количество микротравм.

— Практически полностью обновилась команда. По сути, сейчас идет становление нового коллектива. Насколько уделяете внимание этому компоненту?

— Естественно, всегда выигрывает команда, которая объединена внутри независимо от тренерского штаба. Пытаемся направить, чтобы состоялось это единение. Но ребята сами заинтересованы и хотят это сделать без нашей помощи. В этом вопросе проблем нет, – сказал Александр Савченков.