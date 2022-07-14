Генменеджер «Динамо»: «Никто не считает О′Делла предателем. Эрик всегда общался с открытым сердцем, а не так, как некоторые игроки других клубов КХЛ»

В «Динамо» не считают предателем .

Канадский форвард вернулся в московский клуб, подписав контракт на год. В прошлом сезоне хоккеист выступал за бело-голубых, но покинул команду по ходу плей-офф.

«Конечно, мы очень хотели, чтобы Эрик весной был с нами до конца. Говорили: ну потерпи еще несколько недель, ведь кардинально это уже ничего не изменит. Но в Канаде на его семью было мощное давление. Никто из нас не знает, как бы себя повел на месте Эрика в такой ситуации.

Но он с нами честно общался до конца, мы все обсуждали. Ведь и его участие в первом раунде пришлось не раз обговаривать. И я считаю, что в серии с «Северсталью» он стал одним из ключевых игроков, помог победить.

Эрик общался всегда с открытым сердцем. Не так, как хоккеисты из некоторых других клубов , которые, уже сев в самолет, смс в команду отправили. Мол, до свидания, я домой полетел. А О’Делл выполнил все, что обещал.

Поэтому предателем его в «Динамо» точно никто не считает», – сказал генеральный менеджер .