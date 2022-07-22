Дегтярев поставил «Амуру» задачу на сезон: «Надо выскочить из подвала. Курс на плей-офф, а там как спортивный принцип пойдет»

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Михаил Дегтярев провел встречу с руководством «Амура» и поставил задачу на сезон. 

«Курс на плей-офф, а там уже как спортивный принцип пойдет. Надо выскочить из подвала. Надеюсь, что тренерскому штабу и команде это будет по плечу. 

Мы со своей стороны все сделаем с точки зрения финансов и менеджмента. Поддержка трибун всегда традиционная, у нас одна из самых массовых, 7100 мест на арене. 

Из-за ковидных ограничений два сезона тяжело проходили. Сейчас мы надеемся, что не будем ограничивать [посещаемость]. Ну, как будет обстановка, но надежда есть.

Семь тысяч сто зрителей – это уже, считай, седьмой игрок. Успехов вам», – сказал губернатор Хабаровского края и глава попечительского совета клуба. 

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