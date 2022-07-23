Гендиректор «Амура»: «Губернатор Дегтярев подтвердил цель на сезон – попадание в плей-офф»

Гендиректор рассказал о встрече с губернатором Хабаровского края.

«Вчера вместе с главным тренером встретились с губернатором Хабаровского края, председателем попечительского совета клуба Михаилом Владимировичем Дегтяревым.

Обсудили готовность к сезону, планы предсезонной подготовки, комплектование и цели на сезон.

Доложил губернатору, что наша основная задача сейчас – это формирование ударного звена, в котором мы хотим видеть легионеров. Не все из кандидатов нас устраивают, работаем тщательно, точечно. Время у нас пока есть.

Михаил Владимирович подтвердил цель на сезон – попадание в плей-офф, и отметил, что клубу будет оказываться вся необходимая поддержка. В очередной раз хочу поблагодарить председателя попечительского совета за такое внимание к нам.

Также обсудили ковидные ограничения, точнее, высокую вероятность того, что впервые за два года сезон мы начнем при полных трибунах. В августе планируем организовать продажу сезонных абонементов», – написал Роман Крамарь.

Губернатор Хабаровского края Дегтярев поставил «Амуру» задачу на сезон: «Выскочить из подвала. Курс на плей-офф, а там как спортивный принцип пойдет»