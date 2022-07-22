Тамбиев о 10 играх против «Амура»: «Дальневосточное дерби принципиально. «Адмирал» за большее количество матчей»

Тренер высказался о 10 матчах с «Амуром» в новом сезоне и прибытии игроков команды.

«Елисеев с нами уже катается, работает [на сборе в Минске]. Колби Уильямс присоединится к команде в пятницу, Шулак и Криштоф уже в Москве, получат белорусскую визу и через день-два присоединятся к команде.

Криштоф – центральный нападающий, игравший в сборной Словакии в первом звене на чемпионате мира с Татаром, плеймейкер, креативный нападающий. Небольшого роста, но быстрый и резкий, и я думаю, что он вольется в команду», – сказал .

Тренер владивостокского клуба считает, что КХЛ правильно сделала, что решила провести 10 матчей между «Адмиралом» и .

«Дальневосточное дерби, конечно, носит принципиальный характер. Мы будем к нему готовиться, эти игры начнутся с декабря, и представляете, сколько матчей предстоит провести до этого.

В Хабаровске в прошлом году из-за пандемии не было зрителей, а во Владивостоке зрителей пустили, и для этого города это был просто праздник хоккея, трибуны были заполнены.

Дальневосточное дерби рекламируется, имеет свою подоплеку, как и дерби других команд. Мы к этому готовимся и выступаем за большее количество матчей», – отметил Тамбиев.