Депутат Свищев о переходе Калниньша в «Амур»: «Латвийская микрофедерация должна радоваться, что ребята будут играть в сильнейших клубах»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о блокировке перехода латвийца Яниса Калниньша в «Амур».
Ранее стало известно, что Федерация хоккея Латвии заблокировала переход 30-летнего голкипера в российский клуб.
– Латвийская федерация хоккея, к сожалению, живет одним днем.
Эта микрофедерация обязана не просто развивать хоккей в республике, но и переживать за своих спортсменов, помогать им заключать хорошие контракты. Ни в коем случае нельзя блокировать переход.
Там, наоборот, должны радоваться, что ребятам будут платить хорошие зарплаты, что они будут играть в сильнейших клубах.
Разве лучше потерять спортсмена? Чтобы он играл во второсортных европейских клубах или выступал в Латвии без зарплат и без конкуренции.
Высокий уровень игры могут предоставить только две лиги – НХЛ и КХЛ. Дайте своим хоккеистам играть и зарабатывать деньги!
Если они будут в хорошей форме, то тогда смогут отстаивать интересы своей страны на международном уровне.
– Латвия не дает своим же хоккеистам развиваться?
– Конечно. Латвия бьет не по КХЛ, не по «Амуру», а по своим игрокам. В этой стране ущемляют права своих же спортсменов, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.