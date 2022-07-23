Вячеслав Войнов: «У «Динамо» было очень много претензий к Шипачеву, мне они непонятны. Напряжение висело в воздухе»

рассказал о претензиях московского к Вадиму Шипачеву.

В межсезонье Войнова и Шипачева обменяли в «Ак Барс».

– Вы были одним из лидеров «Динамо». Почему москвичи даром отправили вас и в «Ак Барс»? Вы сами это поняли?

– К Вадику было очень много претензий и вопросов со стороны руководства, которые лично мне были непонятны. И не думаю, что однажды я это пойму.

Слава Богу, ко мне с такими претензиями никто не подходил. Но все равно это напряжение буквально висело в воздухе.

Если у Вадика что-то не так и его что-то раздражает, то это чувствует сразу вся команда. Он – ведущий игрок, лидер основного звена. И когда к Шипачеву было такое отношение, все это ощущали на себе.

– Редко увидишь, что топ-защитника отдают в другой клуб за 1000 рублей. Это как Виктора Хедмана передать из «Тампы» в «Колорадо» за 100 долларов. Вас такой ход удивил?

– Чтобы это комментировать, нужно знать абсолютно все нюансы – и финансовые составляющие, и правила, и какие обмены проходят в . Со стороны выглядит очень смешно и непонятно. А на самом деле нужно углубляться…

– Случилась разгрузка платежки у «Динамо».

– Ну да. Хотя если со стороны наблюдать, то почему отдали за тысячу рублей, а не получили за меня какую-то компенсацию? Но это не мое дело. И комментировать это смысла нет.

– Теперь вы играете за звездный «Ак Барс».

– Начнем с того, что Казань еще в 2021 году, когда я подписал контракт с динамовцами, претендовала на меня.

Но по семейным обстоятельствам мне пришлось остаться в Москве. Кроме того, я выбрал «Динамо» – это был хороший коллектив.

Ну а в просто обалденные условия. Играй в хоккей и больше ни о чем не думай. В составе собрали лучших, сильный тренерский штаб.

Осталось на деле доказать, что мы можем взять Кубок Гагарина, – сказал защитник казанского клуба.