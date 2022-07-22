Яшкин близок к возвращению в КХЛ. Хоккеиста не устроили предложения в НХЛ

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Дмитрий Яшкин может вернуться в КХЛ в ближайшее время.

Чешский нападающий близок к возвращению в лигу. Хоккеист должен принять окончательное решение в ближайшие дни.

Сообщается, что Яшкина не устроили предложения после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Ранее появилась информация, что «Динамо» может обменять права на игрока в СКА.

В сезоне-2021/22 Яшкин выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона форвард играл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.

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