Главный арбитр КХЛ об изменениях в правилах: «Блокировки после вбрасываний – когда центральный блокирует игрока. Продолжится борьба со сдерживающими фолами»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак судьи КХЛ Динамо Алексей Анисимов судья Хоккей

Главный арбитр КХЛ высказался касательно изменений в правилах в новом сезоне.

«Мы чуть позже озвучим их на телевидении, на сайте КХЛ, сразу после окончания судейского сбора опубликуем изменения на портале для менеджеров клубов.

Плюс на предсезонных турнирах и контрольных матчах департамент судейства и инспекторы обязательно будут читать эти изменения командам – покажем специальную презентацию, чтобы игроки понимали, к чему быть готовыми.

Всегда есть новые идеи, и в сезоне-2022/23 это блокировки после вбрасываний.

Мы проанализировали два последних чемпионата и пришли к выводу, что у нас есть достаточно предпосылок, чтобы методически более плотно подойти к арбитражу этих ситуаций, когда возникают опасные моменты.

Условно центральный проигрывает вбрасывание и блокирует или другого центрального, или игрока, который выбегает на убойную позицию.

Продолжится борьба со сдерживающими фолами, как и было в последние годы.

Все делается для того, чтобы хоккей был более динамичным, и все правила для нового сезона написаны с целью уменьшения остановок в матчах», – сказал Алексей Анисимов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные