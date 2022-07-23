Главный арбитр КХЛ об изменениях в правилах: «Блокировки после вбрасываний – когда центральный блокирует игрока. Продолжится борьба со сдерживающими фолами»

Главный арбитр высказался касательно изменений в правилах в новом сезоне.

«Мы чуть позже озвучим их на телевидении, на сайте КХЛ, сразу после окончания судейского сбора опубликуем изменения на портале для менеджеров клубов.

Плюс на предсезонных турнирах и контрольных матчах департамент судейства и инспекторы обязательно будут читать эти изменения командам – покажем специальную презентацию, чтобы игроки понимали, к чему быть готовыми.

Всегда есть новые идеи, и в сезоне-2022/23 это блокировки после вбрасываний.

Мы проанализировали два последних чемпионата и пришли к выводу, что у нас есть достаточно предпосылок, чтобы методически более плотно подойти к арбитражу этих ситуаций, когда возникают опасные моменты.

Условно центральный проигрывает вбрасывание и блокирует или другого центрального, или игрока, который выбегает на убойную позицию.

Продолжится борьба со сдерживающими фолами, как и было в последние годы.

Все делается для того, чтобы хоккей был более динамичным, и все правила для нового сезона написаны с целью уменьшения остановок в матчах», – сказал .