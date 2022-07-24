Генменеджер «Витязя»: «Одетт зависим от мнения родителей. На семейном совете они решили, что Дэниэль не поедет в Россию»

Игорь Варицкий прокомментировал уход из «Витязя».

Канадский форвард по собственной инициативе расторг соглашение, подписанное в мае.

«Мы все видим, какая складывается ситуация. Мы были приятно удивлены, когда Дэниэль, несмотря ни на что, согласился продлить контракт с нашим клубом, сказал, что никаких проблем не будет и одним из первых поставил подпись под новым соглашением.

Мы, соответственно, не искали крайнего форварда в ударное звено и не планировали что-то менять. Все в клубе были спокойны, потому что канадский форвард готовил все необходимые документы для выступления и работы в России.

А потом вмешались какие-то обстоятельства семейного характера. Я думаю, он парень молодой и несколько зависим от мнения родителей, как и другие молодые игроки, что из Европы, что и из Северной Америки. Это мы, россияне, рано взрослеем, а там ребята более поздние. Поэтому на семейном совете они приняли решение, что Дэниэль не поедет в Россию, что контракт будет расторгнут и, согласно регламенту , они выплатят неустойку в 2/3 от суммы, так как это односторонний разрыв по инициативе хоккеиста.

Я надеюсь на его слова и его порядочность. Агент игрока, , нас заверил, что все будет строго по регламенту. Надо отдать работе Алеше должное, он до последнего уговаривал Дэниэля не расторгать контракт и поехать в Россию. Пилко сам удивился такому повороту событий и был в этой ситуации на стороне клуба, и дело тут не в финансовой, а больше в имиджевой составляющей для его агентства», – сказал генеральный менеджер «Витязя».

Одетт расторг контракт с «Витязем» под влиянием отца («СЭ»)