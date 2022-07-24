Шикин о переходе в «Витязь»: «Были еще варианты в России и Европе, но я долго не думал. Гораздо важнее уходить в отпуск с контрактом на руках»

прокомментировал свой переход в «Витязь».

«Почему выбрал «Витязь»? Во-первых, это Подмосковье, команда располагается недалеко от моего родного города Электростали, семья и родные будут рядом.

Во-вторых, устроили условия, команда переехала на новую для себя арену, в собрались очень амбициозные игроки, я верю, что мы сможем добиться высокого результата, и я намерен в этом помочь и сделать все, что от меня зависит, чтобы этих целей достигнуть.

Были еще несколько вариантов и в России, и в Европе, но я долго не думал, потому что гораздо важнее уходить в отпуск, имея на руках контракт и зная, где и в какой команде ты проведешь следующий сезон. И предсезонную подготовку ты подстраиваешь под то место, где ты будешь играть.

Готов ли к нагрузке первого номера? Конечно, всегда лучше много играть, большая игровая практика – это всегда плюс для любого вратаря. Но я сейчас об этом не думаю, на сборах главная цель – заложить базу, чтобы после предсезонки без спадов, ровно идти по регулярному чемпионату. Сейчас вся команда этим и занимается.

Потихоньку втягиваемся в тренировочный процесс, знакомимся друг с другом, выстраиваем отношения в коллективе и пытаемся стать единым целым, как на льду, так и за его пределами.

Упрощает ли адаптацию, что давно знаю тренера вратарей ? В какой-то степени да, потому что мы друг друга знаем, знаем требования и в этом ключе продолжаем работать и самосовершенствоваться. Плюс в этом, безусловно, есть.

Что все-таки произошло в прошлом году с «Автомобилистом» после травмы Коваржа? Пусть это комментируют тренеры и руководство уральского клуба, а я воздержусь от ответа», – сказал вратарь «Витязя».