Одетт расторг контракт с «Витязем» под влиянием отца («СЭ»)

Теги Витязь КХЛ Спорт-Экспресс Дэниэль Одетт Хоккей

Стало известно, почему Дэниэль Одетт ушел из «Витязя» спустя два месяца после подписания контракта.

Канадский форвард по собственной инициативе расторг соглашение, подписанное в мае, с подмосковным клубом.

26-летний хоккеист отказался отправиться в Россию. Как сообщает «Спорт-Экспресс», это решение он принял под влиянием отца.

Отец хоккеиста – Дональд Одетт. Он провел 15 сезонов в НХЛ, а в последнее время работает скаутом в «Монреале».

В минувшем сезоне Одетт стал третьим бомбардиром «Витязя», набрав 39 (17+22) очков при полезности «минус 3» в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем он проводил на льду 17:38.

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