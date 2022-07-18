Одетт расторг контракт с «Витязем» под влиянием отца («СЭ»)

Стало известно, почему Дэниэль Одетт ушел из «Витязя» спустя два месяца после подписания контракта.
Канадский форвард по собственной инициативе расторг соглашение, подписанное в мае, с подмосковным клубом.
26-летний хоккеист отказался отправиться в Россию. Как сообщает «Спорт-Экспресс», это решение он принял под влиянием отца.
Отец хоккеиста – Дональд Одетт. Он провел 15 сезонов в НХЛ, а в последнее время работает скаутом в «Монреале».
В минувшем сезоне Одетт стал третьим бомбардиром «Витязя», набрав 39 (17+22) очков при полезности «минус 3» в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем он проводил на льду 17:38.