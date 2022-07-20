Шипачев об Одетте: «Если знаешь, что в России играть не будешь, зачем ставил подпись? Это понять трудно»

считает, что клубы будут больше делать ставку на молодежь в новом сезоне.

– Сильно ли изменится уровень КХЛ в связи с тем, что в новом сезоне будет меньше иностранцев? Состав «Ак Барса» на этом фоне просто звенит.

– Я даже не знаю. Но вот вижу новость, что Дэниэль Одетт не приедет в «Витязь». Это понять трудно. Зачем подписывать контракт, если потом не выходить на работу? Если ты сразу знаешь, что в России играть не будешь, то зачем ставил подпись?

Думаю, теперь будут больше делать ставку на молодежь. Они получат больше игрового времени. Посмотрим, кто как воспользуется своим шансом. Вот в прошлом сезоне Димка Рашевский замечательно выстрелил в . Провел отличный сезон.

Если сейчас иностранцев будет меньше, то такие звездочки в каждой команде будут зажигаться чаще, – сказал нападающий .

Одетт расторг контракт с «Витязем» под влиянием отца («СЭ»)