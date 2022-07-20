Шипачев об Одетте: «Если знаешь, что в России играть не будешь, зачем ставил подпись? Это понять трудно»

Теги Ак Барс Витязь КХЛ Вадим Шипачев Динамо Матч ТВ Дмитрий Рашевский Дэниэль Одетт Хоккей

Вадим Шипачев считает, что клубы КХЛ будут больше делать ставку на молодежь в новом сезоне.

– Сильно ли изменится уровень КХЛ в связи с тем, что в новом сезоне будет меньше иностранцев? Состав «Ак Барса» на этом фоне просто звенит.

– Я даже не знаю. Но вот вижу новость, что Дэниэль Одетт не приедет в «Витязь». Это понять трудно. Зачем подписывать контракт, если потом не выходить на работу? Если ты сразу знаешь, что в России играть не будешь, то зачем ставил подпись?

Думаю, теперь будут больше делать ставку на молодежь. Они получат больше игрового времени. Посмотрим, кто как воспользуется своим шансом. Вот в прошлом сезоне Димка Рашевский замечательно выстрелил в «Динамо». Провел отличный сезон.

Если сейчас иностранцев будет меньше, то такие звездочки в каждой команде будут зажигаться чаще, – сказал нападающий «Ак Барса».

Одетт расторг контракт с «Витязем» под влиянием отца («СЭ»)

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