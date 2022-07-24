Минское «Динамо» намерено предложить Емелину контракт на год, Жердеву – пробное соглашение (Metaratings)

и могут продолжить карьеру в минском .

Как сообщает Metaratings.ru, клуб намерен предложить однолетний контракт Емелину, а также пробное соглашение Жердеву.

Игроки находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

30 апреля стало известно, что Емелин покинул . В минувшем сезоне защитник провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) баллов. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 13 играх.

Жердев минувший сезон начинал в словацком клубе «Братислава Кэпиталс». Он набрал 7 (1+6) очков в 12 играх. В составе «Мерано» в Альпийской лиге он провел 18 игр, набрав 21 (10+11) очко. Двукратный чемпион мира в составе сборной России в последний раз выступал в в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что Жердев и Емелин тренируются с минским «Динамо».