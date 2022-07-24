Минское «Динамо» намерено предложить Емелину контракт на год, Жердеву – пробное соглашение (Metaratings)

Николай Жердев и Алексей Емелин могут продолжить карьеру в минском «Динамо».
Как сообщает Metaratings.ru, клуб намерен предложить однолетний контракт Емелину, а также пробное соглашение Жердеву.
Игроки находятся в статусе неограниченно свободных агентов.
30 апреля стало известно, что Емелин покинул «Авангард». В минувшем сезоне защитник провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) баллов. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 13 играх.
Жердев минувший сезон начинал в словацком клубе «Братислава Кэпиталс». Он набрал 7 (1+6) очков в 12 играх. В составе «Мерано» в Альпийской лиге он провел 18 игр, набрав 21 (10+11) очко. Двукратный чемпион мира в составе сборной России в последний раз выступал в КХЛ в сезоне-2017/18.
Ранее сообщалось, что Жердев и Емелин тренируются с минским «Динамо».