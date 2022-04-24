Николай Жердев: «Металлург» – хоккейная «Барселона». Все так, как говорил Воробьев»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев Николай Жердев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Николай Жердев считает «Металлург» хоккейной «Барселоной».

Двукратный чемпион мира по хоккею прокомментировал победу клуба из Магнитогорска в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0, 3-1).

«Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев говорил, что они играют как футбольная «Барселона». И это действительно так. Все так, как он говорил, его команда – это хоккейная «Барселона». Мне очень нравится, как играют уральцы. Не знаю, какое именно было тренерское задание, но сыграли магнитогорцы классно.

ЦСКА мало создавал моментов, выглядел очень просто. С такой командой, как «Металлург», так играть нельзя. Нужно больше креатива в атаке, а иначе соперник будет легко справляться», – сказал Жердев.

Воробьев о хоккее «Металлурга»: «Бразильцы – немного другое. Скорее, «Барселона», которая играет в быстрый пас»

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