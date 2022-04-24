Николай Жердев считает «Металлург» хоккейной «Барселоной».

Двукратный чемпион мира по хоккею прокомментировал победу клуба из Магнитогорска в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0, 3-1).

«Главный тренер «Металлурга» говорил, что они играют как футбольная «Барселона». И это действительно так. Все так, как он говорил, его команда – это хоккейная «Барселона». Мне очень нравится, как играют уральцы. Не знаю, какое именно было тренерское задание, но сыграли магнитогорцы классно.

мало создавал моментов, выглядел очень просто. С такой командой, как «Металлург», так играть нельзя. Нужно больше креатива в атаке, а иначе соперник будет легко справляться», – сказал Жердев.

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