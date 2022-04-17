Николай Жердев: «В «Металлурге» проповедуют комбинационный хоккей, много времени проводят в атаке. ЦСКА будет сложно удержать такую команду»

высказался в преддверии старта серии между и «Металлургом».

«В Металлурге» проповедуют более комбинационный хоккей. Много играют в пас, много времени проводят в атаке. Мне нравится игра команды . ЦСКА будет сложно удержать такую «Магнитку», но и у уральцев могут возникнуть проблемы с армейцами.

У команд разные стили игры. ЦСКА играет в более силовой хоккей. Конечно, комбинации тоже есть, но видно, что московская команда выигрывает много единоборств. В этом плане у ЦСКА может быть преимущество. «Магнитка» тоже непростая, ее игроки буквально зубами ловят шайбу.

В целом же нас ждет противостояние равных соперников. Обеим командам будет непросто. Персонально в этой серии буду переживать за капитана «Металлурга» , — сказал двукратный чемпион мира.