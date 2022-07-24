Жердев и Емелин тренируются с минским «Динамо». Они могут продолжить карьеру в клубе («Чемпионат»)

и тренируются с минским .

Как сообщает «Чемпионат», никаких документов с клубом пока не подписано. При этом не исключено, что игроки продолжат карьеру в составе «Динамо».

Жердев и Емелин находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

30 апреля стало известно, что Емелин покинул . В минувшем сезоне защитник провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) баллов. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 13 играх.

Жердев минувший сезон начинал в словацком клубе «Братислава Кэпиталс». Он набрал 7 (1+6) очков в 12 играх. В составе «Мерано» в Альпийской лиге он провел 18 игр, набрав 21 (10+11) очко.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России в последний раз выступал в в сезоне-2017/18.