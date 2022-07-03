Жердев покинул итальянский клуб «Мерано». Он набрал 21 очко в 18 матчах Альпийской лиги

Теги переходы Николай Жердев чемпионат Италии Хоккей

Николай Жердев покинул итальянский клуб «Мерано». 

37-летний нападающий присоединился к команде в прошлом сезоне, возобновив карьеру. 

Он начинал его в лиге IceHL, где играют ведущие клубы Австрии и представители соседних стран. Россиянин выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталс» (12 матчей, 7 очков, 1+6). 

В составе «Мерано» провел 18 игр в Альпийской лиге (там выступают клубы из Италии, Австрии и одна команда из Словении), набрав 21 (10+11) очко. 

Двукратный чемпион мира в составе сборной России в последний раз выступал в КХЛ в сезоне-2017/18. 

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