Жердев покинул итальянский клуб «Мерано». Он набрал 21 очко в 18 матчах Альпийской лиги

покинул итальянский клуб «Мерано».

37-летний нападающий присоединился к команде в прошлом сезоне, возобновив карьеру.

Он начинал его в лиге IceHL, где играют ведущие клубы Австрии и представители соседних стран. Россиянин выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталс» (12 матчей, 7 очков, 1+6).

В составе «Мерано» провел 18 игр в Альпийской лиге (там выступают клубы из Италии, Австрии и одна команда из Словении), набрав 21 (10+11) очко.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России в последний раз выступал в КХЛ в сезоне-2017/18.