Первый тренер Зарипова Кокорин о секрете Даниса: «Любовь к хоккею! Современной молодежи ее не хватает, одни деньги в голове»

Первый тренер высказался о его решении продолжить карьеру.

Недавно 41-летний нападающий продлил контракт с на один сезон. Он является выпускником хоккейной школы «Мечел».

– Как вы отнеслись к решению Зарипова продолжить карьеру?

– Это его решение, он уже все объяснил. Если человек чувствует в себе силы и может помочь команде – это здорово, я одобряю это решение. Молодец, удачи ему.

– В чем секрет Зарипова? Как ему удается играть даже после 40 лет?

– Любовь к хоккею! Современной молодежи не хватает этого качества, одни деньги в голове, а нужно просто жить хоккеем и любить его.

– Зарипов говорит, что хочет завершить карьеру, выиграв шестой Кубок Гагарина. Как вы думаете, ему это удастся?

– Правильно говорит. Мечты сбываются, поэтому и хочет завершить карьеру с Кубком Гагарина, – сказал заслуженный тренер России Сергей Кокорин.