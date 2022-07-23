Федоров о призыве Федотова: «Неожиданно. Двери ЦСКА всегда открыты, но армия – это армия»

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Сергей Федоров прокомментировал призыв Ивана Федотова на военную службу.

– Как вам история с Федотовым?

– Я, как и все, читаю новости из газет. Могу сказать, что для меня это неожиданно.

– Хотелось бы увидеть его в ЦСКА, если получится его вытащить?

– Тут могу только сказать, что наши двери всегда открыты. Не думаю, что это архисложная задача, но армия – это армия, – заявил главный тренер ЦСКА.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

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