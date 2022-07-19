Шипачев о Федотове: «Он попал в не очень хорошую ситуацию. Могу выразить Ивану только слова поддержки»

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Вадим Шипачев высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– В минувшем сезоне вы завоевали серебро Олимпиады. Какую роль в той сборной России играл вратарь Иван Федотов?

– Очень хороший вратарь. О голкиперах в принципе говорят, что они половина команды. Федотов же все доказал. И помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина, и в сборной тащил. Классный вратарь. Но сейчас он попал в не очень хорошую ситуацию.

– Три месяца в армии похожи на три месяца травмы, когда ты сломал ногу и не можешь нормально тренироваться. Легко ли после этого вернуться в большой спорт?

– Смотря сколько Федотов будет служить. Если он проведет целый год без хоккея и тренировок, это очень тяжело. Понятно, что парню только 25 лет и он может сразу же набрать форму. Вот посмотрите на Славку Войнова – он не играл целый год, а вышел и был в порядке в КХЛ.

Есть игроки, которые могут так делать. А бывают те, кто пропустят три-четыре месяца и уже не смогут вернуться на пик формы. Я надеюсь, что Федотов относится к первому типу и у него все будет хорошо. Могу выразить Ивану только слова поддержки. Классный вратарь, и наверное, он не думал, что такое с ним произойдет вместо «Филадельфии»

– Может быть, Федотов все-таки доедет до «Флайерс».

– Будем смотреть, да. Желаю ему удачи, чтобы сбылось все, что он задумал, – сказал нападающий «Ак Барса».

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