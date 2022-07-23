Николай Коваленко о сборах «Торпедо»: «Получаем неоценимый опыт, работая с Ларионовым и его тренерским штабом»

поделился впечатлениями от сборов «Торпедо».

«Первые тренировки проводим с большим удовольствием, очень велико было желание поскорее начать работу. Все проходит очень интересно, и мы получаем неоценимый опыт, работая с Игорем Николаевичем Ларионовым и его тренерским штабом.

К стартовавшим сборам я начал готовиться буквально через две недели после окончания прошлого сезона. Взял пару недель на отпуск – и за работу.

Что касается знакомства с городом, первые дни здесь были довольно насыщенными, но я уже успел прогуляться по набережной, в ближайшее время выберусь к Кремлю. Вообще, Нижний Новгород – совсем не чужой город для моей семьи. Здесь живет много родственников по линии отца, который является воспитанником «Торпедо», и я уже обратил внимание на стяг с нашей фамилией под сводами дворца.

Будет ли это довлеть надо мной? Думаю, нет. Наоборот это будет дополнительно мотивировать, и я буду стараться сделать все, чтобы не подвести болельщиков и со временем играть еще лучше, чем отец!» – сказал нападающий .