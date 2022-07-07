Андрей Коваленко о сыне: «Николая в «Колорадо» ждут, но в НХЛ нужно ехать в статусе одного из ведущих хоккеистов КХЛ»

высказался о перспективах своего сына Николая.

В мае «Ак Барс» обменял Коваленко-младшего в «Торпедо».

– Благодарны «Колорадо» за внимание (Николай был выбран клубом на драфте НХЛ-2018 – прим. Sports.ru). Контракт с клубом, образно говоря, лежит на столе уже третье лето, Николая в Денвере ждут. Особенно приятно, что своим интересом поддерживал Коваленко в тот сезон, когда он не всегда проходил в состав своего клуба .

Николай спрашивает моего совета, все-таки я провел в НХЛ больше 650 матчей, но окончательные решения принимает сам. Я считаю, что последнее его решение подписать двухлетний контракт с – правильное.

– Почему не НХЛ?

– В НХЛ нужно ехать в правильном статусе – одного из ведущих хоккеистов КХЛ, игрока основного состава сборной России. Об этом говорит опыт многих поколений, в том числе и моего.

– Но многие пытаются пробиться в НХЛ через низшие лиги, например, через АХЛ.

– На мой взгляд, это заблуждение. Поверьте, КХЛ по своему уровню намного выше АХЛ, не говоря уж о молодежных лигах Северной Америки. Пройти через сито этого североамериканского конвейера посчастливилось лишь единицам.

Именно поэтому сейчас все внимание – Нижнему Новгороду. В первой половине прошлого сезона Николай показал свой потенциал в «Ак Барсе» – 14 очков в 29 матчах, но вторая часть из-за травмы оказалась скомканной.

Сыну 22 года, надо выходить в «Торпедо» на новый уровень, брать на себя лидерскую ношу, возвращаться в сборную на постоянной основе. В эти дни Николай очень серьезно готовится. Надеюсь, в ближайшие два сезона и у него, и у команды все получится, – сказал олимпийский чемпион.