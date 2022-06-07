Кожевников о японце в «Торпедо»: «Только их нам еще не хватало. России пора перестать возиться с различными Ю Сатами – и делать ставку на своих»

высказался о японском нападающем в .

Вчера стало известно, что нижегородский клуб подписал двусторонний контракт с форвардом Ю Сато, в детстве занимавшимся в школе «Крыльев Советов».

– Мне очень понравился ход Нижнего Новгорода с . Интересный, молодой форвард, который в «Ак Барсе» в ряде матчей показывал потенциал, но пока не вышел на уровень звезды и игрока сборной России. В Коваленко-младшем мне нравится, что он не утратил семейный характер, играет с горящими глазами, лезет на пятачок.

Сегодня, когда в КХЛ многие нападающие боятся пятачка и мнутся по углам площадки, это редкое качество, хотя в НХЛ за игру без обострения сразу переводят в фарм-клуб. Надеюсь, молодой форвард будет расти и действовать еще острее.

– Нижний недавно подписал и Ларионова-младшего, а также другого форварда – японца Ю Сато.

– Только японцев нам в лиге еще не хватало. На дворе такие времена, что России пора перестать возиться с различными Ю Сатами – и делать ставку на своих.

Я мало что слышал об Игоре Ларионове-младшем. Но его отец – большой профессионал, никаких разговоров о семейственности ему не нужно. И, надеюсь, будет делать ставку на российских талантов – как во время своей работы в молодежной сборной России. Там у Игоря не все получилось, но в Нижнем ему надо взять тренерский реванш.

– Как будете судить работу Ларионова? Так же жестко, как Боба Хартли?

– Для меня есть один очень важный показатель – воспитание молодых игроков. Если тот же Коваленко станет одним из лидеров сборной, а Ларионов-младший заявит о себе в , то его отец заслужит от экспертов исключительно положительные оценки. Если же станут наигрывать Ю Сато для Японии и для бизнеса, то комментарии будут совсем другими, – сказал двукратный олимпийский чемпион.