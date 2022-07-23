Генменеджер «Флориды» о Ткачаке: «Талант поколения. У него уникальный набор навыков»

Теги Флорида НХЛ Билл Зито Мэттью Ткачак Хоккей

Генменеджер «Флориды» поделился мнением о Мэттью Ткачаке.

Ранее клуб выменял нападающего у «Калгари» и подтвердил подписание контракта на 8 лет с зарплатой 9,5 млн долларов.

«Мэттью – упорный, физически конкурентоспособный игрок, обладающий чрезвычайно уникальным набором навыков.

Он элитный игрок, который постоянно вносит вклад в атаку и стал одним из самых динамичных молодых хоккеистов в Национальной хоккейной лиге.

Мы очень рады, что можем добавить талант поколения в наш состав», – сказал Билл Зито

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные