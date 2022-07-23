«Флорида» подписала с Мэттью Ткачаком контракт на 8 лет с зарплатой 9,5 млн долларов

подписала с контракт на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов.

Клуб выменял нападающего у «Калгари» и подтвердил подписание контракта с максимально возможным сроком 8 лет.

Как сообщает журналист Энди Стрикленд, сумма сделки – 76 миллионов долларов (средняя зарплата за год – 9,5 млн).

Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента и ранее сообщил «Флэймс», что не намерен подписывать с клубом долгосрочное соглашение.

В минувшем сезоне 24-летний Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и переписал рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104).

Его показатель полезности «+57» стал четвертым во всей лиге. В 12 играх плей-офф на счету Ткачака 10 (4+6) баллов.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 7 млн долларов.

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