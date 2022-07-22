Экс-защитник «Нефтехимика» Клок: «О русских не могу сказать ни одного плохого слова. В СМИ существует давление на все, что связано с Россией»

признался, что не может сказать ни одного плохого слова про русских.

Чешский защитник играл за в прошлом сезоне КХЛ. 19 июля нижнекамцы объявили о расторжении контракта с Клоком по обоюдному соглашению сторону. Хоккеист продолжит карьеру в «Аризоне».

«Существует давление СМИ на все, что связано с Россией.

Просто посмотрите, как пишут о словаках, которые сейчас подписывают контракты с клубами КХЛ, и как на это реагируют. Есть и те, кто реагирует нормально. Но подавляющее большинство – негативно.

Мне что-то писали… В соцсетях мне угрожали люди с анонимных аккаунтов. Читать было неприятно, но я ничего не собирался предпринимать. Мы живем в демократической стране, поэтому пусть каждый высказывает свое мнение. Я останусь при своем.

О русских я не могу сказать ни одного плохого слова. Меня могли оставить из-за действующего контракта, но мы договорились об условиях его расторжения. Они пошли мне навстречу, потому что понимали ситуацию», – сказал чешский защитник в интервью Sport.cz.

В минувшем сезоне Клок стал вторым бомбардиром нижнекамцев, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах регулярного чемпионата .