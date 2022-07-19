«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Клоком. Защитник подписал соглашение с «Аризоной»

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«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с чешским защитником Лукашем Клоком.

Сообщалось, что 27-летний чех подписал двустороннее соглашение с «Аризоной» на один год. Ранее «Койотис» подписали другого экс-игрока «Нефтехимика» – защитника Рональда Кнота. 

В минувшем сезоне Клок стал вторым бомбардиром нижнекамцев, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В Кубке Гагарина игрок обороны отметился 4 (1+3) баллами за результативность в 4 играх. Его контракт был рассчитан до 2024 года. 

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