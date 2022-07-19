Директор «Нефтехимика» о Клоке: «Давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье, не прекращается по сей день»

Директор заявил, что на оказывается давление в Чехии.

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником. Ранее стало известно, что он подписал двусторонний контракт с «Аризоной».

«С Лукашем мы были на постоянной связи в течение последних двух с половиной месяцев. У него было огромное желание продолжить карьеру в нашей команде, тем более, что в конце прошлого года мы с ним подписали новый контракт, рассчитанный на последующие два сезона. Он показал себя настоящим профессионалом своего дела. Это особенно проявилось во время игр в плей-офф.

Однако на родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что все уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье, не прекращается и по сей день.

В сложившейся ситуации главнее безопасность хоккеиста и его семьи. Поэтому пришли к соглашению о расторжении действующего контракта с Клоком. Подчеркну, что при этом права на игрока остаются за нашим клубом. Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Лукаш сможет вернутся к нам», – сказал Игорь Ларионов.