Лукаш Клок: «Мне грустно, что я не могу продолжать работать в «Нефтехимике». Никогда не забуду Нижнекамск»

высказался после ухода из .

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником.

– Что бы вы хотели сказать руководству, сотрудникам клуба и болельщикам напоследок?

– Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, в том числе и детей, которые поддерживали нас весь сезон. Понимаю, иногда не все было так хорошо, как вы бы хотели, иногда бывали и трудные времена, но вы оставались с нами даже в такие моменты. Было приятно играть перед вами и слышать вас на льду.

Огромное спасибо всем нижнекамцам, с которыми я познакомился в городе. Еще раз хочу сказать спасибо всем работницам нашей хоккейной базы.

Большое спасибо всем сотрудникам, которые работали на катке. Они тоже огромная часть клуба.

Спасибо всему тренерскому штабу: главному тренеру Олегу Леонтьеву, тренерам Марцелу Озимаку, Роберту Харисову, Алексею Митрошину, Валерию Балабанову. Вы очень доверяли мне. У нас была дружеская атмосфера. Вы внесли огромный вклад в наши успехи.

Спасибо вам за вашу честность в любой ситуации. Иногда с нами было нелегко, но вы знали, когда нужно быть строгими, а когда быть добрыми. Было весело и приятно играть под вашим руководством и бороться за победу в каждой игре.

Очень признателен директору ХК «Нефтехимик» Игорю Ларионову, благодаря которому я оказался в «Нефтехимике». Спасибо вам за отличное общение, внимательное отношение к нам в течение всего сезона.

Мне грустно, что я не могу сейчас продолжать работать в Нижнекамске. Искренне верю, что вы с пониманием относитесь к моим проблемам, которые возникли у меня дома. Я счастлив, что знаком с вами, и с уважением отношусь к вам. Вы знаете, как мне нравится Нижнекамск. Будем поддерживать связь, и я верю, что мы еще встретимся. Большое вам спасибо за то, что смог стать частью «Нефтехимика».

Желаю всем удачи и всего наилучшего в следующем сезоне! Я никогда не забуду Нижнекамск. Спасибо вам за все! – сказал Клок.

Директор «Нефтехимика» о Клоке: «Давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье, не прекращается по сей день»