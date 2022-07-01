Задоров о Макаре: «Не считаю, что он лучший защитник мира. Мне больше нравятся Йоси, Даути»

не считает Кэйла Макара лучшим защитником мира.

– Не могу не спросить про «Колорадо», в котором вы отыграли пять лет. Следили за финалом?

– Да, следил.

– Что стало ключевым в победе «Колорадо»?

– «Колорадо» был сильнее как команда. У них есть Макар, Маккиннон. Они были сильнее лидеров . Если посмотреть на матчи, то в первой игре все закончилось в овертайме, «Тампа» ошиблась, Бураковски забил. Вторая игра 7:0 в пользу .

– Высокогорье могло повлиять на такой результат «Тампы» во втором матче?

– Думаю, да. Все равно тяжело играть в Денвере. Когда играл за «Колорадо», я это не так ощущал. А в этом году приезжал и почувствовал, что непросто там, хотя Калгари тоже на высокогорье, но не так высоко.

Я уже в первом периоде не понимал, где нахожусь, воздуха не хватало, голова кружилась. Если тебя в зоне заперли на минуту-полторы, то потом нужно минут 10-15, чтобы прийти в себя.

Акклиматизация сыграла роль. Плюс «Колорадо» проще прошло предыдущие раунды. У «Тампы» было два седьмых матча, они много энергии высасывают. К тому же «Тампа» играла в финале третий год подряд, у них отдыха почти не было. На таком уровне так много тяжело играть.

– При вас в НХЛ заходил Макар. Вы тогда, весной 2019 года, видели в нем лучшего защитника мира?

– Так, чтобы была такая доминация, нет. Я до сих пор не считаю, что он лучший защитник мира. По крайней мере, мне больше нравятся другие защитники.

– Какие?

– Роман Йоси. Сейчас меня, наверное, возненавидят, но назову . Он в своем прайме и в хорошей команде один из лучших в мире.

– Не считаете, что лучшие годы Даути прошли?

– Возможно. Но это не уменьшает моей симпатии к нему как к хоккеисту.

– Но Макар все равно набрал 29 очков в плей-офф, лучший бомбардир команды.

– Макар – красавчик. Тут никто не спорит. Возможно, он лучший защитник. Но я говорю, кто мне нравится, – сказал защитник .

Макар выиграл «Конн Смайт Трофи» – приз MVP плей-офф НХЛ. У защитника 29 очков в 20 матчах