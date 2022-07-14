Михаил Сергачев: «Макар – один из лучших защитников в истории хоккея. Бросок, руки, катание, видение площадки – на уровне Макдэвида»

назвал одним из лучших защитников в истории хоккея.

«Макар – один из лучших защитников в истории хоккея. Макар в порядке. Нас с ним тяжело сравнивать, я пока что не первый защитник в своей команде.

Считаю, что Макар в плане броска, рук, катания и видения площадки на уровне .

немного другой. У него чуть хуже катание, он медленнее, но он всегда правильно выбирает позицию. Йоси – очень грамотный защитник. Плюс у него классный бросок.

Весь этот сезон мне очень нравилась игра Йоси. Мне ближе он. У него я могу почерпнуть больше, чем у Макара», – поделился мыслями российский защитник .

В прошедшем сезоне Макар выиграл «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику чемпионата, стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо», а также получил награду «Конн Смайт Трофи», вручаемый самому ценному игроку плей-офф.

С детства работал над психологией, всегда везло с тренерами. Как Кэйл Макар стал лучшим защитником НХЛ