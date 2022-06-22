Макар выиграл «Норрис Трофи», опередив Йоси на 25 баллов и получив меньше первых мест. Это минимальный отрыв с 2012 года

Кэйл Макар выиграл «Норрис Трофи», опередив с минимальным отрывом за 10 лет.

Голосование за обладателя приза лучшему защитнику сезона проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Каждый из них называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Защитник Кэйл Макар стал обладателем приза, набрав в опросе 1631 очко (92-98-5-0-0). Роман Йоси из «Нэшвилла» занял 2-е место с 1606 баллами (98-76-17-3-0).

При этом по количеству первых мест Йоси опередил Макара – 98 против 92.

Отрыв в 25 очков в голосовании за «Норрис Трофи» стал минимальным за последние 10 лет.

В 2012 году из «Оттавы» опередил из с преимуществом всего в 12 баллов – 1069 против 1057.