Любушкин о Торонто: «Каждая бабушка знает все о составе, всех игроков, тактику. Образно говорю, но суть местного фанатизма такая»

рассказал о всеобщем интересе к хоккею в Торонто.

Российский защитник завершил сезон-2021/22 в «Мэйпл Лифс», куда перешел из «Аризоны».

– Агент Дэн Мильштейн говорил, что у Никиты Зайцева, когда он играл в «Торонто», даже домработница интересовалась хоккейными нюансами. Вы с таким сталкивались?

– Нет, у нас не было ни горничной, ни няни. Жили своей семьей – жена и двое детей. Но когда ходишь по городу, заметно, что в Торонто каждая бабушка знает все о составе команды, всех игроков, тактику. Насчет бабушки я, конечно, образно говорю, но суть местного фанатизма примерно такая. Там реально люди увлекаются хоккеем с детства, знают клуб очень хорошо.

– Сильный контраст с «Аризоной»?

– Конечно. Один город – хоккейный, а другой – больше для отдыха. Совершенно полярное отношение к хоккею, совершенно иначе болеют за команду. В Торонто хоккей – это вторая религия.

– В Ярославле атмосфера похожа на ту, что в Торонто?

– Конечно. Ярославль – это однозначно хоккейный город, – сказал Любушкин.